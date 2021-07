Te luide auto’s worden voortaan onmiddellijk in beslag genomen in Gent: “Gedaan met knalpotterreur”

GentDe stad krijgt zoveel klachten over ‘knalpotterreur’, dat er ingegrepen wordt. Wie voortaan nog met een veel te luide auto rondrijdt - of veel te luide muziek laat spelen in de auto - en betrapt wordt, is zijn wagen meteen voor 72 uur kwijt. Deze nieuwe regel geldt vanaf vandaag, en wordt na 31 december geëvalueerd.

De ‘boomcars’ - met veel te luide muziek - en de knalpotterroristen - met een uitlaat die veel lawaai maakt - worden aangepakt. De stad heeft een nieuw politiereglement, dat ook nog eens onmiddellijk van kracht is, om de geluidsoverlast door auto’s kordaat de kop in te drukken. Als de politie zo’n lawaaimaker betrapt, wordt het voertuig onmiddellijk in beslag genomen. Deze ‘bestuurlijke inbeslagname’ geldt als preventieve maatregel om de openbare rust onmiddellijk te vrijwaren en te herstellen.

Meteen takelen

Het politiereglement op de openbare rust en de veiligheid voorzag al dat het verboden is om muziek in een auto zo luid te zetten dat het hoorbaar is voor wie niet in het voertuig zit, en het veroorzaken van nachtlawaai tussen 22 uur en 6 uur is sowieso verboden. Maar voortaan kan de politie de lawaaierige auto’s dus meteen in beslag nemen.

Het voertuig wordt dan onmiddellijk getakeld en ‘in bewaring genomen’, voor een minimale termijn van 72 uren of zolang dit met het oog op de openbare rust vereist is. De takel- en bewaarkosten komen uiteraard op rekening van de overtreder.

“Het aantal meldingen en klachten over geluidsoverlast veroorzaakt door voertuigen is niet meer bij te houden”, zegt burgemeester Mathias De Clercq. “De politie zal hier extra op inzetten en heeft nu een adequaat middel om onmiddellijk een einde te maken aan de overlast. Gentenaars verdienen hun nachtrust. Het nieuwe reglement gaat nu in en geldt tot 31 december, dan volgt een evaluatie.”

In bepaalde gevallen kon zo'n inbeslagname al, bij ‘asociaal rijgedrag’, maar dan ging het om een gerechtelijke inbeslagname. Daarvoor moest een ‘overtreding tweede graad worden vastgesteld’, zoals bellen aan het stuur of rechts inhalen, en was de goedkeuring van een magistraat nodig. Die procedure was dus veel omslachtiger. Vandaag volstaat het dat de politie de geluidsoverlast vaststelt, om op te treden. Betrapping op heterdaad is wel nodig, de lawaaierige buurman verklikken volstaat dus niet.