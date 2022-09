Te koop: de prachtige woning van Tiesj Benoot - wielrenner verkast naar Munte

Wielrenner Tiesj Benoot is nog geen 30, maar heeft duidelijk goed geboerd. Zijn woning is ronduit prachtig. Toch verlaat hij het pand, om te verkassen naar Munte. Goed nieuws dus voor wie op zoek is naar een instapklaar stulpje dat wel wat mag kosten, en nogal wat ruimte heeft.

De woning in de Catriestraat heeft immers een bewoonbare oppervlakte van 451 vierkante meter, met 4 slaapkamers, uitbreidbaar tot 6. Er zijn ook best wat polyvalente ruimtes voorzien, waarvan Benoot er één had ingericht tot private fitness. Niet onlogisch, gezien zijn beroep. Voldoende mogelijkheden voor bureau- en andere ruimtes dus. Er is uiteraard ook een grote tuin. Een zwembad is er niet, een sauna wel. Er is airco voorzien in de volledige woning. Toch een minpuntje: de woning heeft slechts één badkamer. Gelukkig is er dus voldoende ruimte om er een extra te bouwen.