Taxi’s moeten toegankelijker voor mensen met een handicap

GENTZit je in een rolstoel, heb je een hulphond of ben je slecht te been, dan kan zelfs een tripje naar de markt een hele opgave worden. Daarom komen er nu specifiek maatregelen voor wie minder mobiel is. Taxibedrijven zullen aangemoedigd worden om toegankelijker te worden.

Niet meer met de auto naar de binnenstad, maar te voet of met de fiets. Voor wie het nog niet duidelijk was: de nieuwe parkeertorens net buiten de stad, de geplande wandelboulevards en de LEZ zijn er allemaal op gericht om je aan te moedigen om de auto aan kant te laten staan. Maar dat is niet voor iedereen even evident: wie het niet breed heeft, kan zich niet zo makkelijk een nieuwe, LEZ-proof auto permitteren. Wie in een rolwagen zit of een beperking heeft, kan eenvoudigweg niet te voet naar de stad of zelfs de hoek om.

Eén van de opvallendste maatregelen van het vervoerarmoedeplan, dat momenteel nog in de ontwerpfase zit, is die van de toegankelijke taxi’s. Omdat taxi’s voor mensen met een handicap vaak de laatste strohalm is, maar zelfs die niet altijd soelaas bieden, wil de stad hen stimuleren om toegankelijker te worden.

Lessen voor taxichauffeurs

Concreet: een vrouw in een rolwagen kan dan wel een taxi bellen, maar ze raakt er misschien niet altijd vlot in. De taxichauffeur is mogelijk bang om een verkeerde beweging te maken. Resultaat: geen telefoontje naar de taxidiensten of een chauffeur die niet weet wat te doen. Ander voorbeeld: mag een hulphond in de taxi? Om dat soort euvels te vermijden, komen er cursussen, voor ruwweg 120 taxichauffeurs in de komende 3 jaar. Dat is goed voor ruwweg een vierde van het huidige taxichauffeursbestand. Het gaat dan om ‘standplaatstaxi’s’, met een vergunning, die bijvoorbeeld aan het station staan.

Daarnaast komen er ook subsidies voor fysieke hulpmiddelen: een uitschuifstoeltje om makkelijker in een taxi te gaan zitten, bijvoorbeeld, of een extra handgreep. Die zouden aan vijftig procent van de marktprijs gekocht kunnen worden. De stad wil ook een inventaris van de toegankelijke taxi’s, om zo chauffeurs aan te moedigen om de investering te maken.

Voor mensen in een rolwagen bestaan er natuurlijk ook de rolstoeltaxi’s: Mobar van Stad Gent en Hendriks, het meest bekende privé-initiatief. “Dat systeem werkt echter met reservaties en we willen dat iedereen zo veel mogelijk zijn eigen leven kan leiden. We denken dan ook dat investeringen in taxi’s ook de vereenzaming kan tegengaan, door de inventaris willen we chauffeurs extra aanmoedigen”, zegt schepen voor Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen).

Riksja’s en fietsles

Taxi’s blijven natuurlijk een relatief duur vervoersmiddel. Eén van de andere punten in het vervoersarmoedeplan zet daarom in op de fietstaxi’s van de stad. Die kosten 2,5 euro voor een rit, maar die is wel beperkt tot de binnenring. De riskja’s worden bestuurd door mensen van In-Gent, nieuwkomers dus en dat is volgens de schepen een win-win situatie. Daarbij gaat het om trage ritten, op korte afstand en is er ook een sociale component. Daarom wil de stad 3 nieuwe fietstaxi’s en een extra rolstoelfiets voorzien, goed voor een extra investering van 120.000 over twee jaar.

Naast het taxiplan voorziet de stad ook investeringen voor autodelen, moet een fiks aantal bushaltes rolwagentoegankelijk worden en moeten ook mensen in moeilijke situatie de kans krijgen om fietsles te krijgen. “Dat project bestond al voor volwassenen, we breiden het nu ook uit naar kinderen”, aldus Watteeuw. “Daarnaast willen we ervoor zorgen dat mensen een degelijke fiets kunnen krijgen én dat die goed onderhouden kan worden”.

