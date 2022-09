Taxichauffeurs moéten ook digitaal betalen toelaten. “Federale wet, dus er komt controle”

Dat de taxisector een bijzonder wereld is, is al langer bekend. In Gent is het overgrote deel van de taxichauffeurs perfect in orde met alle regels, maar er zijn nog steeds enkelingen die alle richtlijnen weten te omzeilen. Zo ook de nieuwe wettelijke verplichting om ‘keuze van betaalmiddel’ aan te bieden. “Sommige taxichauffeurs verplichten hun klanten om cash te betalen voor kortere ritten", weet de gespecialiseerde site taxipro.be. “Zo kunnen ze ofwel zwart geld verdienen, ofwel rondjes rijden op zoek naar een bancontact-automaat, en zo meer aanrekenen. Verschillende klachten daarover deden al de ronde op Twitter.”