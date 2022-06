Taxichauffeur krijgt 400 euro boete en 15 dagen rijverbod voor aanrijding kind op zebrapad: “Ik heb enorm veel spijt van wat er gebeurd is”

In de rechtbank verklaarde de man dat hij zich aan het fixeren was op een zwalpende fietser en dat hij daarom het overstekende kindje niet had gezien. Uit het onderzoek bleek echter ook dat de man te snel reed binnen de zone 30. Het slachtoffer kwam er gelukkig vanaf met een verzwikte enkel en ellenboog. “Ik heb enorm veel spijt van wat er gebeurd is”, sprak de man die enkel in het weekend als taxichauffeur bijklust en doorheen de week werkt in een beschutte werkplaats. Hij kreeg voor de aanrijding een boete van 400 euro en een rijverbod van 15 dagen.