Tankwagen komt tot stilstand tegen appartement en sleurt fietser mee: slachtoffer overleden

GentAan het Stapelplein in Gent is omstreeks 11.15 uur een ernstig ongeval gebeurd. Een vrachtwagen miste zijn bocht en kwam in aanrijding met een overstekende fietsster. Die overleed ter plaatse.

Een tankwagen reed op de stadsring R40 (Dok-Noord) in de richting van de Dampoort, maar miste de bocht aan het Stapelplein en reed rechtdoor over de parking van het kantoorgebouw Handelsdokcentrum en vernielde de toegangspoort van het kantoorgebouw.

Daarbij raakte de chauffeur, volgens onze informatie van Bulgaarse afkomst, een fietser en vervolgens twee wagens. De fietsster, een vrouw uit Gent, is daarbij overleden. Zij kwam eveneens vanuit de richting van Dok Noord aangereden en werd gegrepen toen zij de oversteekplaats voor fietsers overstak. Hoe het ongeluk is kunnen gebeuren, is nog niet helemaal duidelijk. De chauffeur zat na het ongeval gekneld in zijn vrachtwagen, kon bevrijd worden en werd lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

De lokale politie meldde even dat er sprake was van instortingsgevaar. Het personeel in het kantoorgebouw werd kort geëvacueerd uit vrees voor ontvlambare stoffen (dimethyldecanamide, een stof die giftig wordt na aanraking met water) in de tankwagen, maar intussen konden ze terug naar binnen. In het gebouw zelf vielen ook geen gewonden. Er is een verkeersdeskundige aangesteld.

Enkele ooggetuigen, die intussen verklaringen aflegden bij de politie, zagen hoe de vrachtwagen zonder afremmen richting de fietsoversteekplaats reed en de fietsster meegraaide. “Ze was op slag dood, dat was meteen duidelijk.” De omgeving van het Stapelplein is momenteel afgesloten en dat zal nog een hele tijd het geval zijn. Vermoedelijk wordt de rijbaan pas vrijgegeven tijdens de avondspits.

Volledig scherm De vrachtwagen kwam tot stilstand tegen een appartementsgebouw, maar raakte eerst twee wagens. © Dylan Vermeulen

