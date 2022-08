Tankwagen komt tot stilstand tegen appartement en sleurt fietser mee: slachtoffer overleden en vrees voor instortingsgevaar

Wondelgem Wondelgem maakt zich op voor Woodrock, het groenste festival

Komend weekend palmt het gratis familiefestival Woodrock opnieuw het park Vyncke-Bovyn in Wondelgem in. Met springkastelen, kinderanimatie maar vooral heel veel muziek en een focus op duurzaamheid in combinatie met het decor van een prachtig park, is en blijft Woodrock het groenste festival.

22 augustus