“'t Vliegerke is van ons, niet van Redbull!” Nachtburgemeester verzet zich tegen WK papieren vliegertjes in de Vooruit

Redbull kondigde een kwalificatiewedstrijd van het ‘WK Red Bull Paper Wings’ aan, in de Gentse Vooruit op 30 maart. Dat is bij nachtburgemeester Edmond Cocquyt behoorlijk in het verkeerde keelgat geschoten. “Een schande dat de Vooruit hieraan meewerkt", briest hij. “Dat kan echt niet zijn. 't Vliegerke is 't Gents, en van Walter De Buck. Geen sprake van dat we dat laten kapen door een Engelstalig energiedrankje vol suiker en cafeïne. Als wij in Gent cafeïne willen, dan drinken we koffie. Liefst Irish Coffee. En als we vliegers willen plooien, dan organiseren we dat zelf wel, met A3-papier, in de Charlatan. Redbull heeft niks met Gent te maken en heeft hier ook niks te zoeken. Ik zeg neen, Trefpunt zegt neen, de Vlasmarkt zegt neen en Walter De Buck zegt neen. Wij gaan niet akkoord met deze wedstrijd, die kan niet doorgaan.” Wanneer de échte Gentse vliegerwedstrijd in de Charlatan wel doorgaat, is nog niet helemaal duidelijk.