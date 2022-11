't Spelleke van Drei Kluite is terug met een ‘eindejoarskoefeeranse, mét een masked singer. “Ze maken het ons onmogelijk om ermee te stoppen”

In corona heb ik heel veel zitten schrijven, en ik merkte dat ik dat nog altijd graag doe. Vroeger schreef ik samen met Freek, nu dus al enkele jaren alleen. Dat er weer eindejoarskoenfeeranses zouden komen, was vorig jaar al duidelijk. En we hebben er ook echt weer goesting in.”

Partij

Op het programma bij ‘Mee nen Tsjoep en nen tsarp’: parkeren in de nieuwe toren in Ledeberg, de fallustentoonstelling in het GUM, de energiecrisis, ‘Maffiaske’ met in zijn schaduw ‘Rattiew’, de come-back van Freya. “Meer dan genoeg stof om te lachen”, zegt Luk. “Ik heb voor het Groot Dictee plaatsgenomen op de stoel van de burgemeester in de gemeenteraadszaal. Dat beviel mij daar wel. Misschien moet ik een eigen politieke partij oprichten? Ik heb alvast een wit konijn!”

Volledig scherm Wie is de Masked Singer in de eindejoarskoenfeeranse van Pierke? © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Pierke op de stoel van de burgemeester, en het bevalt hem daar wel © Wannes Nimmegeers

En dat hebben ze echt, bij 't Spelleke: een konijnenkop zoals in het tv-programma The Masked Singer. “Ja, we gaan ook een Gentenaar opvoeren in dat pak. En we gaan die dan samen met het publiek ontmaskeren. Wie het is? Dat weten zelfs mijn kompanen niet", grijnst Luk.

Chauffaazje

Ook dit jaar speelt de bende van ’t Spelleke van Drei Kluite de eindejoarskoenfeeranse in de kelder van het Lakenmetershuis van het Willemsfonds aan de Vrijdagsmarkt. “Klied ulder woarme…mee nen tsjoep en nen tsjarp want passeerde joare stoent de deure woagewijd ope veur de covid. Neu es ze opentlijk toe…moar mee de chauffaazje wel in crisismodus.”

Politieke satire met Pierke Pierlala, op 16, 17, 21, 22, 23, 27, 28 en 29 december om 20.30 uur en op 18 december om 15.00 uur. Tickets (20 euro) bij Uitbureau. Slechts 80 plaatsen per voorstelling.

Volledig scherm Luk De Bruyker met zijn Pierkespop © Wannes Nimmegeers

