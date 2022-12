't Is officieel: in ldc Wibier zijn de beste Gensche Nero Woafol-bakkers te vinden: “Veel oefenen, wafels bakken is een kunst”

In alle dienstencentra van de stad werden er gedurende de Week van het Gents wafels gebakken, maar in Gentbrugge rook het woensdag wel héél erg naar het beste beslag van je grootmoeder. Daar werd de Beste Gensche Nero Woafol gebakken. Zes dienstencentra verzamelden vrijwilligers en zij bakten volgens hun eigen recept en met eigen decoratie wafels voor de strenge jury van dienst. Broodmaker Luk De Vulder, Pierke Pierlala, schepen van Erfgoed Sami Souguir en schepen voor Seniorenbeleid Rudy Coddens kwamen hun tanden in de zes wafels zetten. De winnaar was ldc Wibier. Gelukkig werd er sowieso voor iedereen wafels gebakken en konden de vrijwilligers hun inspanningen vieren.

Volgens broodmaker Luk De Vulder is de beste ‘Brusselse’ wafel, want dat was de opdracht, ééntje die op de ideale temperatuur gebakken is. Niet te lang en niet te kort, anders wordt hij te zompig of krokant aan de binnenkant. “Je moet vooral veel oefenen, wafels bakken is een kunst”, klonk het.