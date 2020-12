Sybille (49) krijgt anonieme brief van ‘buurtcomité’ over haar zoon: “Als je klachten hebt, kom het persoonlijk zeggen”

GentToen Sybille Debusseré (49) maandagavond haar brievenbus leeghaalde, merkte ze een anonieme brief op van een buurtbewoner. In de brief klaagt de buur over geluidsoverlast van haar skatende zoon op het pleintje naast het café-restaurant ENTR. Het terrein is een publieke plaats waar spelen is toegestaan. “Ik weet dat skaten geluid maakt. Maar waarom stuur je mij enkel een anonieme brief? Nu is er geen ruimte voor debat”, zegt Sybille.

Al twintig jaar woont Sybille Debusseré met haar kroost in Ham, achter de hoek van het café-restaurant ENTR. Naast ENTR ligt een parkje en een plein, een plaats waar de laatste jaren onder een luifel steeds meer wordt geskatet. Zo ook haar jongste zoon Jules (12), die de microbe stevig heeft te pakken. “Hij is er zot van”, zegt Sybille. “Net zoals vele andere jongeren was hij blij toen het skatepark aan de Blaarmeersen openging. Maar daar skaten is niet altijd mogelijk door de drukte en zijn leeftijd. Hij blijft nog jong en we hebben hem liever dichterbij.”

Maar dat wordt niet door alle buurtbewoners gesmaakt. Maandagavond kreeg ze een brief in de brievenbus met de -nogal retorische- vraag of ze het zelf gepast vindt dat haar zoon daar skatet. Een antwoord wilt Sybille graag geven, alleen weet ze niet aan wie. “Het gaat om een anonieme brief. Er staat dat er een buurtcomité over overlast op ‘het terrein’ is opgericht, maar niemand in de buurt heeft er weet van.”

“Er zijn al eerder klachten geweest over lawaai. Tangolessen met een streep muziek en coronaveilige concertjes moesten worden stopgezet. Zelfs een trouwfeest diende op te krassen. Maar eerlijk, wij wonen er vlakbij en hebben nog nooit last gehad van lawaai. Na 18 uur gaan de zestal skaters die er zijn naar huis, ’s avonds is het er rustig.”

Sybille zou graag willen weten wie achter de brief zit. “Alleen wij kregen die anonieme brief. Ik voel mij persoonlijk aangevallen, ja. Zeker omdat Jules niets verkeerd doet. Dus bij deze een oproep: maak u bekend. Zo kunnen we communiceren en tot een oplossing komen. Op zo’n onbeleefde manier zal er zeker niets veranderen.”

Volledig scherm Het aanpalende parkje bij ENTR. © jdhg