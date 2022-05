Switch overgenomen door Lab9: Apple-producten blijven te koop in Sint-Martens-Latem

Provinciaal voetbal Sottegem, Sint-De­nijs en Haasdonk klimmen naar eerste provincia­le, Kallo duwt Evergem en Nederhas­selt naar derde provincia­le

Op drie wedstrijden in vierde provinciale na zitten de eindronden in het provinciaal voetbal erop. Met SV Sottegem, KVV Sint-Denijs en HRS Haasdonk kennen we sinds zondagnamiddag drie nieuwe eersteprovincialers. Zowel in tweede als derde provinciale wordt op basis van de standen na negentig minuten een rangschikking met de verliezers van speeldag twee opgemaakt. Met in volgorde van belangrijkheid: punten, doelsaldo, doelpunten voor, doelpunten tegen. Als Drongen volgend weekend in de interprovinciale eindronde wint van VK Linden en naar het nationale amateurvoetbal klimt, is er zowel in tweede, derde als vierde provinciale een extra stijger.

15 mei