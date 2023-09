Superflitspaal ‘Sammeke’ staat week in Molenaarstraat

AZ Alma laat kankerpa­tiën­ten in openlucht revalide­ren: “Wij herleven op deze plek”

Streekziekenhuis AZ Alma in Eeklo heeft een nieuwe revalidatieplek geopend, midden in het Raverschootbos in openlucht. De groene revalidatieplek is in eerste instantie bedoeld voor kankerpatiënten, maar zal ook breder gebruikt worden. “Ik word hier echt fitter en herleef op deze plek”, zegt patiënte Kathleen. Wij gingen mee oefenen.