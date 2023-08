Superflitspaal Sammeke controleert snelheid in de Ottergemsesteenweg

Nieuw op de Vrijdag­markt: de ‘vleermui­zen­vi­tri­ne’. “De dierenbe­scher­ming is op de hoogte”

Opvallend beeld op de Vrijdagmarkt: in ‘Ons Huis’, het hoofdkantoor van de socialistische vakbond, ligt voor de ingang een twintigtal vleermuizen te baden in de zon. De kolonie is te zien vanop het voetpad.