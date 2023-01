Superflitspaal houdt de wacht in Mariakerke

‘Sammeke’ wordt door de politie wekelijks verplaatst naar een nieuwe locatie. De bedoeling van de Lidar is om bestuurders te ontmoedigen om hun gaspedaal te diep in te duwen op gevoelige plaatsen. “De superflitspaal staat deze week in de buurt van de prachtige Bourgoyen: in de Zandloperstraat in Mariakerke, midden in de zone 30", schrijft de politie op Facebook. “Respecteer die snelheidslimiet, want door een school en scoutsterreinen in de omgeving passeren hier ook veel jonge en zachte weggebruikers.”