Subsidies Masala finaal stopgezet

Spaargids.be Krediet­kaart, Apple Pay of Payconiq: welke online betaalmid­de­len zijn er? En wat zijn hun voor- en nadelen?

We betalen meer en meer online. Logisch, want door de digitalisering vinden we steeds vlotter de weg naar de webshop. Vorig jaar groeide de Belgische e-commerce met 33 procent. Om onze aankopen online te betalen, blijven de mogelijkheden toenemen. Spaargids.be bezorgt een overzicht.

24 oktober