Studeren tussen de sanseveria's: proefproject zet blokkende studenten in het groen

GENTOpvallend zicht in het ‘Boerenkot’, het UZ Gent en aan de HOGENT, want daar veranderden enkele bibliotheken in ware oase’s van groen. Een proefproject van de UGent, om het effect van planten op het mentaal welzijn van de blokkende studenten te meten.

Sanseveria’s, gatenplanten, graslelies: niet wat je standaard verwacht in de bibliotheek aan de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen. Maar alles voor de wetenschap: tijdens het studeren, voorzien deze studenten ook cruciale informatie voor een proefproject. Even verderop is de bibliotheek van het boerenkot weer een effen zee van grijze tafels. “We moeten ook een controlegroep hebben natuurlijk”, legt coördinator Thibaut D’huyvetter uit.

Stressen in de jungle

Het idee is eenvoudig: zet een groep studenten tussen de planten en laat hen voor en na hun studiesessie een enquête invullen over hun mentaal welzijn en de planten. Doe aan de andere, minder groene kant, de rest. Na de blok, want het project loopt van 2 mei tot eind juni, worden de twee vergeleken. De proef gaat door op drie locaties: ééntje in het UZ, ééntje in het Boerenkot en ééntje op Campus Schoonmeersen van de HOGENT.

De samenwerking ontstond bij het opstellen van de enquête, vertelt D’huyvetter. “De expertise voor het opstellen lag daar, maar er loopt daar ook een project rond groen in woonzorgcentra, de combinatie was dus ideaal”. Er zullen trouwens nog wat extra proeven georganiseerd worden. Onderzoeker Chris Callewaert (ook bekend als ‘dr. Oksel’, na een project over deodorant) zal ook enkele weken huidmonstertjes afnemen van de blokkende studenten. “Dat is ook een mogelijke stressindicator. We willen dan vergelijken of de studenten in het groen een vergelijkbare evolutie doormaken als de studenten in de gewone bibliotheken”.

Derdejaars Kirsten is alvast enthousiast. “Het is de eerste keer dat ik in de bib kom studeren, door de covid-pandemie. Ik wist niet dat het om een onderzoek ging, maar het zag er wel gezellig uit. Toen zag ik de flyers voor de proef, dus heb ik het maar ingevuld”.

Cadeau-tip

Dat moeten de studenten natuurlijk niet voor niets doen: op het einde van een zware blokdag, krijgen ze een plantje mee naar huis. Die worden aangeleverd door Gentse bloemenwinkel Ympa. De rest van de ‘jungle’ wordt voorzien door Greenagers. De centjes voor al dat groen en het onderzoek worden voorzien door Provincie Oost Vlaanderen en het VLAN. Binnen ongeveer een jaar hopen de onderzoekers iets meer te weten. Dan weten we eindelijk of je beter schoonmaakproducten of een gaatjesplant koopt voor de instuif van je nieuwbakken student.

