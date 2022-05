Studenten Sociaal Werk aan HOGENT zamelden geld in voor Welzijnszorg

Voor het opleidingsonderdeel Maatschappelijk project: armoede en sociale ongelijkheid hebben de studenten in kleine groepen vijf projecten uitgewerkt. Twee groepen hebben een wandeling georganiseerd in de Gentse binnenstad. Bij de ene groep werd het onderwerp armoede en sociale ongelijkheid op een verstaanbare manier overgebracht aan kinderen van het vierde tot zesde leerjaar, de andere groep organiseerde een gezinsuitje waar deze zware onderwerpen op een luchtige manier aan bod kwamen.

Twee anderen groepen gingen de uitdaging met zichzelf aan en deden een fietstocht. De ene groep fietste over de grenzen van de ene stad naar de andere, want ook armoede kent geen grenzen. De andere groep heeft samen ongeveer 300 km afgelegd. Door te sensibiliseren hebben ze mensen overtuigt om de organisatie te steunen. De laatste groep was te zien op de infodag van HOGENT in maart. De hele infodag lang hebben ze op de loopband gestaan. Na het uitleggen van het doel van hun project kon een bijdrage geleverd worden. Die bijdrage had op zijn beurt een invloed op de snelheid of hellingsgraad van de loopband.