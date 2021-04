Studente (22) geeft agent kniestoot tussen de benen na lockdownfeestje: “Pasen kwam een maand vroeger dan gedacht”

Vrouwenvoetbal Super League Féli Delacauw met AA Gent Ladies tegen Club YLA: “Positieve flow van voor interland­break terug vinden”

12:54 Een nieuwe vrouwelijke Slag om Vlaanderen vrijdagavond (19.30 uur)! AA Gent Ladies krijgt Club YLA op bezoek. Blauw-wit kan blauw-zwart in de strijd om plaats twee of drie in play-off 1 uitschakelen. Féli Delacauw en maats kunnen Club op tien punten zetten.