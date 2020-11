Student verpleegkunde Daan (22) schrijft open brief na afmattende stage: “Zelfs mijn coronatesten betaal ik uit eigen zak”

Gent/Sint-Martens-Latem Man uit Sint-Mar­tens-La­tem moet RSZ 1,6 miljoen euro betalen wegens fraude met poetsvrou­wen

12:14 Een man uit Sint-Martens-Latem is woensdagvoormiddag in de rechtbank van Gent schuldig verklaard aan sociale fraude. Via een frauduleus systeem van onderaannemers en vennootschappen zette hij poetsvrouwen aan het werk in hotels. Die vennootschappen, waarvoor hij bovendien geen sociale bijdragen betaalde, gingen telkens over de kop. Hij werd veroordeeld tot het betalen van 1,6 miljoen aan de RSZ. Hij kreeg daarnaast ook een voorwaardelijke celstraf van 2 jaar en een boete van 700.000, waarvan 350.000 euro met uitstel.