Student Kick-Off in volle gang: Camille kroont zich koningin van de studentenbuurt

GENTDe eerste woensdag van het academiejaar, da’s het grootste studentenfeest van het jaar op de Student Kick-Off. Opener van dienst was Kurkdroog maar het plein liep plots vol met dank aan Kabouter Plop. Later de avond was het aan Flemming om het eerste vuurwerk in gang te steken, maar de meerderheid kwam voor Camille Dhont en Snelle.

Om één uur ‘s middag studenten overtuigen om alvast af te zakken, het is op een festival met Kings of Leon als headliner al moeilijker. Gelukkig had de organisatie van de Student Kick-Off iets beter in de mouwen zitten: Kabouter Plop himself. De uitbater van de melkherberg kwam de snel aangestormde menigte een dosis nostalgie opgieten en zette de eerste polonaise in gang. En toen moest de kabouterdans nog komen.

Volledig scherm plop treedt op op de Student kick-off op het Sint-Pietersplein in Gent © Wannes Nimmegeers

Later op de avond lokte Gestapo Knallmuzik duizenden ironisch ingestelde studenten, maar pas bij Flemming, toen de avond begon te vallen, ging het publiek opnieuw totaal los. De Nederlander bracht vuurwerk mee, beloofde met de hand op het hart dat de mooiste meisjes in België woonden en vroeg prompt ook even of we dat konden laten zien. Waarop de helft van het Sint-Pietersplein op de schouders van de andere helft klom.

Volledig scherm “Zwaai je armen in de lucht!” © Wannes Nimmegeers

Volledig scherm Vuurwerk! Van de Nederlandse rapsensatie Flemming, die verdomd veel volk op de been kreeg © svwg

Toen bleek ook meteen dat ‘meisje’ een relatief begrip is. Kwestie van enthousiasme, natuurlijk.

Volledig scherm De mooiste meisjes op de schouders, dat verzoekje werd als de bliksem ingewilligd. © svwg

Een half uurtje later mocht dat andere mooiste meisje aantreden: Camille Dhont werd aangekondigd door de MC met drie akkoorden uit Vuurwerk en dat was alles dat de ‘Like Me’-zangeres nodig had. Gillende meisjes, crowdsurfers en een afgesloten Sint-Pietersplein, meer moest dat niet zijn.

18.000 mensen konden woensdag op het Sint-Pietersplein, maar traditiegetrouw zit tegen de avond het plein wel vol. De organisatie rekent op 30.000 bezoekers. Er studeren dit zowat 85.000 studenten in de Arteveldestad, met de Student Kick-Off komt er een einde aan de eerste feestweek.

Dat betekent wel dat er heel wat wegen afgesloten zijn. Zo is de Sint-Pieterspleinparking wel toegankelijk, maar omdat de Muinkbrug afgesloten is, is die erg moeilijk bereikbaar. Kom dus met de fiets of het openbaar vervoer en kom op tijd.

Volledig scherm Zo gaat de kabouterdans! © Wannes Nimmegeers

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.