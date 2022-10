Student begluurd onder douche in home van UGent: dader nog niet gevonden

“We brengen je op de hoogte van het feit dat op dinsdag 18 oktober een student in Home Vermeylen begluurd werd in de douches. We willen allereerst onze uitdrukkelijke steun betuigen aan het slachtoffer en aan alle bewoners die vragen hebben of ongerust zijn. De UGent tilt zwaar aan deze feiten.” De Ugent bracht gisteravond zelf haar studenten op de hoogte van het lopende onderzoek. Een nog onbekende persoon begluurde op dinsdag een medebewoner onder een douche in home Vermeylen: een blok met studentenkoten vlak bij de Kantienberg, in de schaduw van de Overpoort.