Student Adam opent plantenwinkel in Prinsenhof: “We leveren ook aan huis”

Adams Paradijs is één van de schattigste plantenwinkels van Gent. De houten toog uit de jaren ’30 haalde Jasper uit Ronse, de hoge vitrinekast uit Menen. Twee antieke parels die de winkel ongelooflijk veel charme geven. Verspreid over de winkel staan kleurrijke bloemen, kamerplanten en potten maar ook vintage borden en tassen. “De ene week kan je hier een orchidee kopen, de andere keer een monstera. Het aanbod is erg uiteenlopend. Enkel snijbloemen doe ik niet.”

Jasper goochelt met plantennamen alsof het niet is, al zit hij nog op de schoolbanken - hij zit in zijn laatste jaar land- en tuinbouw in Melle. “Van mijn vijftiende sta ik al op de bloemenmarkt”, zegt hij trots. “Vorig jaar heb ik in een keer in een bakkerij gestaan, maar dat was toch niet hetzelfde. Mijn hart ligt bij bloemen en planten.” Jasper wou dan ook niet wachten tot na zijn studies om te ondernemen. Hij kon een pand gebruiken van zijn familie, en de trein was vertrokken.