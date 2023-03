Student (22) die slachtoffer (24) lelijk litteken bezorgde na vechtpartij krijgt werkstraf

Maak kennis met de chirurg van de toekomst: “Binnenkort opereren we van hieruit aan de andere kant van de wereld”

In heel wat domeinen voeren chirurgen nu al operaties uit met robotchirurgie. Om hen nog beter op te leiden, opende de Orsi Academy in Melle een nieuw trainingscentrum waar ze voortaan ook op een bijzondere manier oefenen. “Niet meer met levende varkens of kadavers, maar op virtuele patiënten in 3D.”