Stroompanne in Oostakker opgelost: 1000 gezinnen zaten even zonder stroom

Gent Gents politie­korps houdt beklijvend eerbetoon voor vermoorde collega, grote delegatie aanwezig in Borgworm

“Wie aan één van ons raakt, raakt aan ons allemaal.” Het is een motto bij politiekorpsen in binnen- en buitenland. Vrijdag werd daarom ook in Gent een beklijvende minuut - en veel meer - stilte gehouden voor collega Thomas Monjoie, de politie-inspecteur die vorige week stierf bij een mesaanval tijdens zijn dienst in Schaarbeek.

19 november