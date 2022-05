Strijkt technoclub Kompass dan toch neer op veelgeplaagde Arsenaalsite? “Oude industriële kader past perfect bij ons concept”

Gent Nieuwe bistro geopend in meest luxueuze hotel van centrum Gent: “Iedereen is hier welkom”

Er is een Franse nieuwe bistro geopend in één van de meest luxueuze hotels van Gent: het Reylof in de Hoogstraat. Daar zat al een gastronomisch restaurant, Lof, dat al jaren hoog culinaire toppen scheert. Olivier, het nieuwe broertje daarvan, is veel laagdrempeliger. Iedereen is er welkom, zeven dagen op zeven. Door de hoge ramen zit je precies in de binnentuin.

21 mei