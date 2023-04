‘Strijk Mei Niet’. Opruimcoaches Lore (41) en Lieselotte (41) geven vanaf morgen elke dag één tip om die berg strijk te verkleinen: “Het begint bij de wasmand, maar het maakt je hele leven aangenamer”

Hun eerste ontmoeting vond plaats aan het front, nu zijn Igor (56) en Oles (40) samen op weg naar Oekraïne met zes ambulances: “Schrik? Daar hebben we geen tijd voor”

Ze leerden elkaar kennen in een ziekenhuis in Oekraïne. Igor Vitenko (56) verzorgde de wonden van Oles Ratushniak (40) nadat hij geraakt was op het slagveld. De twee Oekraïners wisten alvast waarover praten: Gent. Igor werkt er al jaren als verpleegkundige in Jan Palfijn. Oles is bouwvakker bij Redbouw. Vrijdagavond vertrokken ze opnieuw naar hun vaderland mét zes ambulances en een karrenvracht medisch materiaal.