Strengste recreatiedomein van het land krijgt tegenwind: aparte ingang en verplichte toeslag voor wie geen Oost-Vlaming is? "Onrechtvaardig”

Alsof Rock Werchter z’n infrastructuur naar de Gentse Blaarmeersen heeft verhuisd. Het is een tikje overdreven, maar het uitzicht van het domein is fel veranderd. Op het strand geen optredens, hamburgerkraam of tooghangers, wel stewards, schuivende mensen en veel hekwerk - hier en daar zelfs dubbele hekken omdat jongeren de boel vorige week nog hebben gesloopt. Aan die ‘versterkte burcht’ hangen dan weer grote rood-witte banners, met pijlen op en boodschappen als ‘Hou je eID klaar’. Ze tonen de weg naar twee ingangen: eentje voor Oost-Vlamingen (en bij uitbreiding studenten van Gentse hogescholen en universiteiten) en eentje voor niet-Oost-Vlamingen.