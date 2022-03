Streekfonds Oost-Vlaanderen en Voka slaan handen in elkaar

“Voka Oost-Vlaanderen draagt de initiatieven van het streekfonds een warm hart toe”, zegt Geert Moerman van VOKA. “Ondernemers hebben een groot hart voor de regio waar ze met hun bedrijf actief zijn en met dit partnerschap willen we dat in de verf zetten. De aanpak van het Streekfonds past trouwens uitstekend bij onze organisatie. Dat initiatiefnemers eerst een crowdfunding moeten volbrengen voor ze aanspraak maken op financiële ondersteuning toont ondernemerschap, en dat willen we mee ondersteunen.”

Naast een financiële bijdrage zet Voka Oost-Vlaanderen ook het netwerk open voor de initiatieven van het Streekfonds. “Veel ondernemingen zoeken goede doelen die ze kunnen steunen en die vragen komen dan ook vaak bij ons terecht. We willen de sterkte van het netwerk ten volle inzetten voor de projecten in de regio die via het Streekfonds lopen.”

“We willen impact creëren, samen met burgers, verenigingen én ondernemers in Oost-Vlaanderen”, licht Stefanie Albers van het Streekfonds toe. “Dit jaar zullen op die manier 42 duurzame en sociale projecten in onze regio gerealiseerd worden. Lokale initiatieven die mens en omgeving ten goede komen. Samen maken we een immens verschil. We zijn dan ook enorm tevreden dat Voka Oost-Vlaanderen hier mee haar schouders onder zet, want samen kunnen we méér maatschappelijke impact genereren.”