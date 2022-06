Streek- en hoeveproducten in de kijker in Ghelamco Arena: “Een kans om nieuwe klanten aan te trekken”

De eerste editie van de Smaakmarkt in het Ghelamco Arena was eigenlijk gepland voor 2020, maar daar stak de pandemie een stokje voor. Twee jaar later zijn de meer dan 70 standhouders uit Oost- en West-Vlaanderen enthousiaster dan ooit om ‘food professioals’ – restaurateurs, detailhandelaars, groothandelaars – te bekoren met hun streek- en hoeveproducten. “Dat gaat van vlees over zuivel tot drank”, zegt mede-organisator Leentje Grillaert. “Het is een kans voor hen om nieuwe klanten aan te trekken.”

Dat is precies wat standhouder Karen Bogaert van A Piece of K in gedachten had. Ze staat hier met haar ambachtelijke taartjes, maar heeft ook folders mee van het wijndomein van haar vader: ’t Verhaal LZ. “Nu verkoop ik vooral aan particuliere klanten”, zegt ze. “Hier kan ik meer professionelen aantrekken.” Voor die laatste is de beurs even interessant. “Ze kunnen hier lokale producten leren kennen die je nergens anders vindt”, duidt Tim Joiris van de Horecacel Oost-Vlaanderen. “Als horecavereniging staan we hier enorm. Het is belangrijk dat producten en de sector met elkaar gelinkt worden, want ze versterken elkaar alleen maar.”