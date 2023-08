Lezersbijdrage Recreanten­tor­nooi van Gent Knights op 26 augustus

Op zaterdag 26 augustus vindt het recreantentornooi van de Gent Knights plaats. Dat is het Gentse baseball- en softballteam. Wil jij graag meedoen? Dan hebben we goed nieuws, want er zijn nog twee plaatsen beschikbaar voor recreantenteams.