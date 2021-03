Straffen met uitstel voor verkrachters van Gentse Overpoort te licht, openbaar ministerie gaat in beroep

GENT Op bezoek bij de studenten­psy­cho­loog na een jaar corona: “We hebben veel extra initiatie­ven opgericht, maar studenten hebben momenteel geen uitlaat­klep”

12:28 Een jaar lang geen colleges, geen cantus, geen spaghetti in het studentenrestaurant en vooral een jaar lang geen vrienden. Voor de studenten is het een bijzonder zwaar jaar geweest. Bij de studentenpsychologen van de UGent staat het water aan de lippen. “We moeten veel studenten doorverwijzen, maar we helpen natuurlijk iedereen.”