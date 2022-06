Straatkunstenaars strijken weer neer in Nieuw Gent om prachtige, metershoge muurschilderingen achter te laten

Gent Terug naar het oorspronke­lijk plan: Graven­steen krijgt dan toch paviljoen in het parkje en lift tegen Donjon

De kogel is door de kerk: er is een oplossing om het Gravensteen toegankelijk te maken voor mindervaliden. Die oplossing is - verrassend genoeg - het originele ontwerp uit 2019, dus met het paviljoen in het parkje en een lift. Daar kwamen de Gentenaars nochtans tegen in opstand, maar er is geen andere optie meer, zegt bevoegd schepen Sami Souguir (Open Vld).

