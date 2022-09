Straal recycleert oude bootjes en steekt ze in een deelsysteem. “Iedereen moet van ons Gents water kunnen genieten”

Water

“Polyester kan je niet zomaar hergebruiken of recycleren, terwijl er veel plezierbootjes wel van polyester gemaakt zijn. Bootjes die liggen te vergaan, of die afgedankt worden, die krijgen wij of kopen we voor een prikje. Samen met de mensen van Konekt gaan we dan aan de slag. Zij kunnen kijken of werken aan schepen iets voor hen zou kunnen zijn, en zijn intussen nuttig bezig. En het is nog leuk ook. We knappen de boten samen op, en geven ze een nieuw leven. We zijn aan de tweede boot begonnen. Die hebben we gekregen, het is een afgekeurd reddingsbootje van een schip in Gentbrugge. Maar het is best nog in goede staat, eigenlijk is het een ‘quick fix’."