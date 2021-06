Stormloop op vaccins zonder afspraak, na een half uur genoeg 16-plussers voor alle 1.700 spuitjes: “Kom niet meer naar Flanders Expo”

Gent 216 kilogram cocaïne ontdekt in fruitsap­tan­ker in Gentse haven

15:35 In de Gentse haven is op maandag 21 juni opnieuw een drugslading ontdekt op een fruitsapboot. De cocaïne zat verborgen in drie grote samengebonden zakken die verborgen waren in een zeekast onder de waterlijn van het schip. De straatwaarde van deze drugs bedraagt 20 miljoen euro in België, en maar liefst het dubbele in Australië.