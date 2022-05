Stormloop op de Floraliën, 2 dagen na de sluiting: “Verkoop van bloemen en planten ten voordele van een goed doel”

Het was aanschuiven in een wel héél lange rij, net voor 14 uur aan de Floraliahal. De afterparty van de Floraliën kon op heel veel belangstelling rekenen. De exposanten namen maandag al hun kostbare planten en bloemen mee naar huis. Wat ze niet echt meer wilden hebben, lieten ze gewoon achter. En dat - zo kondigde de organisatie aan - zou verkocht worden ten voordele van het goede doel. Een massa gegadigden wandelde dan ook haastig de grote Floraliahal binnen, om zo snel mogelijk de beste planten en bloem los te wrikken en mee te zeulen naar huis. De bomen moesten ze laten staan, die worden op dinsdagavond weggehaald. Woensdag wordt alle grond uit de hal verwijderd, vrijdag moet alles verdwenen zijn. Maar vandaag was het dus krioelen tussen de planten. “Dit hadden we eigenlijk wel een beetje verwacht”, lacht Floraliëndirecteur Pieter Toebaert. “Ik hoop op een mooie opbrengst, we bekijken dan samen met de Koning Boudewijnstichting naar welk goed doel het geld gaat. Liefst uiteraard iets dat aansluit bij de Floraliën.” Er werd met kleine prijsjes gewerkt, 5 euro en veelvouden daarvan, en dat liet de mensen niet onberoerd. Kim Bruggeman en haar mama Carine kwamen ‘shoppen’. “Ik heb de Floraliën zelf niet gezien want ik was op reis”, vertelt Carine. “Maar ik kreeg foto’s van Kim. Nu zie ik toch nog de laatste resten. En ik heb een deel mee naar huis. Mijn man is de tuinier van dienst, ik heb geen idee wat ik meeheb, ik koos gewoon wat ik mooi vond. En het is voor het goede doel. Alleen maar voordelen dus!”