Storm (7) opent Gents windmolenpark dat zijn naam draagt: “We rijden hier elke dag voorbij met de auto”

Gent/ZelzateOp de site van staalgigant ArcelorMittal in de Gentse haven heeft de 7-jarige Storm Van Hoecke uit Zelzate dinsdagochtend de grootste windmolens van België in werking gesteld. Het jonge kereltje deelt zijn naam met windparkbouwer Storm en werd samen met zijn ouders door het bedrijf uitgenodigd om de windturbines officieel op gang te trekken.

“Op weg naar Storms school in Oostakker rijden we hier elke dag voorbij met de auto en sinds Storm zijn naam kan lezen en schrijven, is hij gefascineerd door de windmolens van Storm”, zegt Lisa Engels, de mama van Storm. Bovendien werkt Storms vader, Robby Van Hoecke, als elektricien voor ArcelorMittal. Drie jaar geleden namen de ouders dan ook contact op met de windmolenbouwer of hun zoon kon betrokken worden bij de ingebruikname van de nieuwe windmolens. “We kregen geen antwoord tot we twee weken geleden een mailtje ontvingen of we hier vandaag aanwezig konden zijn.”

Rode knop

Zo fier als een gieter, maar toch ook wel een beetje onder de indruk van de omstandigheden drukte Storm samen met Vlaams minister Matthias Diependaele (N-VA), gouverneur Carina Van Cauter en de bedrijfsleiders van Storm en ArcelorMittal op de rode knop die de molenwieken in werking stelden.

De bouw van het Storm-windpark is recent afgerond. De windturbines zullen jaarlijks meer dan 45.000 MWh aan elektriciteit leveren aan de productiesite van ArcelorMittal Belgium in Gent. Dat komt overeen met het equivalent jaarlijks elektriciteitsverbruik van 13.000 gezinnen. Het windpark vermijdt elk jaar de uitstoot van 11.225 ton CO2.. Aan de bouw van het windpark werd begonnen in het voorjaar van 2021. 431 omwonenden en medewerkers van ArcelorMittal Belgium investeerden, via de coöperatieve Storm CV, rechtstreeks mee in het windpark.

Volledig scherm © BELGA

Subsidievrij

Het windpark omvat niet enkel de grootste windmolens. Het is ook het eerste windmolenpark dat geen gebruikmaakt van subsidies. ArcelorMittal Belgium in Gent koopt twintig jaar lang alle elektriciteit van het windpark tegen een vaste prijs. Het staalbedrijf verzekert zich zo van een gegarandeerde aanvoer van goedkope en hernieuwbare energie. Storm kan daardoor het windpark subsidievrij realiseren, zonder een beroep te doen op het systeem van groenestroomcertificaten.

Volledig scherm De kleine Storm mocht het windmolenpark openen dat zijn naam draagt. © Yannick De Spiegeleir

“Hoe groter de windturbine, hoe meer elektriciteit ze opwekt, en hoe goedkoper die elektriciteit wordt,” zegt gedelegeerd bestuurder Jan Caerts van Storm. “Een snelle transitie naar goedkope lokaal geproduceerde hernieuwbare energie is essentieel voor de verankering van de zware industrie in ons land en dus voor onze economische welvaart. We zijn dan ook blij dat we met dit project kunnen bijdragen aan de energiebevoorrading van ArcelorMittal Belgium.”

Manfred Van Vlierberghe, CEO ArcelorMittal Belgium: “De nieuwe windturbines op onze terreinen zijn voor ArcelorMittal Gent een volgende mijlpaal op het vlak van hernieuwbare energie. De groene stroom die wordt opgewekt, zullen wij integraal gebruiken bij de productie van staal, waardoor onze CO2-voetafdruk nog verder verkleind wordt. Deze windturbines zijn bovendien grotendeels van staal gemaakt, een treffend voorbeeld van het belang van staal in ons dagdagelijkse leven en de manier waarop staal bijdraagt aan duurzame energie.”

