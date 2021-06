Stilte na de storm: géén wachtrijen voor vaccins zonder afspraak in Flanders Expo

“We hopen alsnog op een grote opkomst”, zegt centrumverantwoordelijke Tony Martens. “Iedereen die in Gent gedomicilieerd is en 16 jaar of ouder kan langskomen voor een eerste prik met het Pfizer-vaccin. Aanmelden kan tot 17 uur. Vergeet enkel jouw identiteitskaart niet.”

Onder meer 16- en 17-jarigen krijgen zo de kans om zich vervroegd te laten vaccineren. Zij hebben immers nog geen uitnodiging ontvangen. Martens: “We hebben vandaag twee ingangen voorzien: eentje voor de Gentenaars met een afspraak en eentje voor wie zich spontaan komt aanmelden. Wie ingepland staat, zal dus niet langer moeten wachten. Kom langs op het uur zoals je gekozen hebt.”

Geen lange wachtrijen zoals vrijdagnamiddag.

"We hopen alsnog op een grote opkomst", zegt centrumverantwoordelijke Tony Martens.

“Geen vaccinoverschot”

Of we deze namiddag opnieuw grote wachtrijen zullen zien, is nog even afwachten. Ondanks de grote wachtrijen bleef de sfeer gisteren rustig en sereen. Sommige jongeren werden opnieuw huiswaarts gestuurd, maar in totaal krijgen zo’n extra 1.700 Gentenaars een prik.

“Voor de duidelijkheid: er is geen vaccinoverschot”, besluit coördinator Freija De Smet. “We zitten enkel met afspraken die niet ingevuld zijn. We merken dat veel jongeren zich willen laten vaccineren, maar zij zullen waarschijnlijk pas in de loop van volgende week hun brief krijgen. Op deze manier kunnen we de vaccins sneller toedienen.”

