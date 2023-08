Stille mars voor overleden Alyas (25) en twee kindjes goedgekeurd door stad Gent, voorbereidingen volop aan de gang

Op 12 juni sloeg kort na de middag het noodlot toe in de Fuchsiastraat in Gent. Een hevige brand kostte het leven aan vader Alyas De Burchgraeve (25), zoontje Joshua (4) en dochtertje Lorina (9 maanden). Het onderzoek naar de precieze omstandigheden is nog volop aan de gang, wat het voor de familie des te moeilijker maakt om het rouwproces te starten.

Veel steun

Daarom wordt er door vrienden en familieleden van Alyas een stille mars op poten gezet. “Dit ter nagedachtenis van drie mensen die we ontzettend graag zagen en enorm hard zullen missen”, zegt Natalie Blondeel, schoonzus van Alyas. De voorbereidingen zijn volop aan de gang. “We zijn bijna klaar. We hebben ook speciaal T-shirts laten maken, vrijdag worden de laatste exemplaren afgewerkt. We hebben ook erg veel steun gekregen. Zo kregen we helium gedoneerd voor de ballonnen, net als de kaartjes en de linten.”

Op 12 augustus, exact twee maanden na de noodlottige dag, zal de mars doorgaan. “We hopen op een zo groot mogelijke opkomst. Misschien krijgen we wel 500 mensen bij elkaar.” Om 14.30 uur zal er verzameld worden aan de Kring in de Maïsstraat in Wondelgem. “We gaan ook de brandweer bedanken voor alle moeite die ze hebben gedaan.”

Voor aanvang van de mars, omstreeks 16 uur, zal men speeches houden. “Aan de woning in de Fuchsiastraat zal halt worden gehouden. De mama van Alyas zal er kort de mensen toespreken en er zullen witte en blauwe ballonnen worden opgelaten.” Na overleg met de politie en De Lijn werd de mars intussen goedgekeurd door het Gentse college. Rond 18 uur zal de mars ten einde komen.

