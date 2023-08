Stijn De Roo (CD&V) op werkstage bij Shell: “Meer dan tankstations”

Afrit Drongen strikt ‘gepensio­neer­de’ DJ Tjon mét kroost. “Wij zijn een familie- én een muziekfes­ti­val in één”

Het is nog maar de tweede editie die voor de deur staat, en toch is Afrit Drongen nu al een vaste waarde in deze idyllische deelgemeente van Gent. Het festival Afrit Drongen is een initiatief van enkele buren, gerealiseerd met geld van het Wijkbudget. “Wij zorgen ervoor dat je iets kan ontdekken qua nieuwe muziek, dat de kinderen bezig zijn, dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, en dat Drongen dus een stuk gezelliger wordt.”