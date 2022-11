Stickers om de brooddozen te vullen: bekende illustratoren tekenen voor brood(doos)nodig

GENTBrood(doos)nodig, het Gentse initiatief dat intussen in verschillende steden hongerige magen van leerlingen probeert te stillen, is binnenkort in elke Lidl in Vlaanderen te vinden. Niet met een brooddoos, maar met een stickervel, naar aanleiding van De Warmste Week. Helen B., Mieke en Sociaal Incapabele Michiel haalden hun pennen boven, want met een lege maag kan je niet tekenen.

‘Pimp je brooddoos’: dat is de slogan waarmee Brood(doos)nodig naar De Warmste Week trekt. Vanaf29 november kan je in elke Vlaamse Lidl een stickervel kopen om je brooddoos mee naar hogere sferen te tillen. En je vult er dus ook brooddoosjes mee, de opbrengst gaat namelijk naar de vzw. Het is één van de projecten die geselecteerd is, omdat ze kansarmoede aanpakken, het thema van De Warmste Week 2022.

Te veel honger op school

“Ik ben zelfs maatschappelijk werker geweest, dus ik heb het fenomeen genoeg gezien”, zegt de Gentse illustratrice Helen B., die één van de drie stickervellen ontwierp. “Kinderen die zonder eten of met wat chips of een stuk koude pizza naar school komen. Mijn eigen kind dat vertelt over een medeleerling die al twee dagen geen eten mee heeft naar school. Er is nog te veel honger op de Vlaamse schoolbanken en ik heb er me altijd voor ingezet om dat tegen te gaan. Toen Brood(doos)nodig met de vraag kwam, moest ik dus niet lang nadenken”.

Volledig scherm De campagne werkt voorgesteld op HTISA in Gent, waar de leerlingen een brooddoosstickerbingo speelden © svwg

Ook Mieke sprong een tijd geleden al op de kar bij Brood(doos)nodig. Haar vrolijke, kleurrijke stickers mikken op een iets jonger publiek. “De link met gezond eten moest er zijn, maar dit project richt zich naar alle leeftijden, dus moest er ook een speelsheid bij zijn”. Bij Sociaal Incapabele Michiel zit er een dikke streep sarcasme in de stickers: voor ieder wat wils dus.

Solidair gesponsord

De stickers werden gelanceerd op het HTISA, een deelnemende brood(doos)nodig-school. Concreet betekent dat dat ouders vrijwillige een donatie kunnen doen, zodat de school voor alle leerlingen minstens één maaltijd per dag, per week of per dagdeel kan voorzien, afhankelijk van de noden. Soms gaat het om soep, soms om een warme maaltijd. Brood(doos)nodig vond al snel sponsors bij grote bedrijven zoals Deliverect, maar ook Lidl heeft intussen zijn weg naar het initiatief gevonden. “We stellen voor deze actie uiteraard onze verkooppunten ter beschikking, maar we geven ook regelmatig een cheque aan scholen die ze bij ons in de winkels kunnen besteden", klinkt het bij Gaël Gysels van Lidl.

Intussen gingen de leerlingen aan de slag met een heuse sticker-bingo. Hoofdprijs: een speciaal door Helen B. ontworpen brooddoos, nog niet gevuld weliswaar. Daar zorgt Brood(doos)nodig zelf voor, al weet je niet welke leerlingen hier met honger aan tafel zitten. Daarom krijgen alle leerlingen een maaltijd. Het concept is te vergelijken met de uitgestelde koffies of maaltijden op ‘Warme Plekken’ in Gent. Het is dan ook geen toeval dat de vzw ontstaan is door een samenwerking van Enchanté en Let Us. Enchanté is namelijk de organisatie achter de uitgestelde koffies, op de ‘Warme Plekken’ zal je nu ook een stickervel kunnen kopen.

Sticker tegen de schaamte én honger

“Brood(doos)nodig! past het concept voor de eerste keer toe in een schoolcontext. Zo kunnen ouders, familieleden en buurtbewoners solidaire bijdragen doen om leerlingen van hun lokale deelnemende school te trakteren op een gezonde en lekkere maaltijd, warm of koud. Een aanzienlijk deel van onze leerlingen zit met honger op de schoolbanken. Dit it is niet alleen slecht voor hun gezondheid, het beïnvloedt ook hun schoolprestaties. Te weinig of ongezonde voeding zorgt namelijk voor concentratie- en slaapproblemen. Daarnaast heerst er ook een groot taboe én schaamte rond het thema, dat willen we verbreken”. En geef toe, een sticker is maar een klein gebaar, met groot effect.

