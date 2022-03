Sterrebos gered van kap: minister Demir weigert vergunning voor bouw studentenhome

Buurtbewoonster Tine Peene, die het protest mee opstartte, is in de wolken. “Dit hadden we nooit durven te hopen”, klinkt het. “Een dik half jaar hebben we hieraan gewerkt en dat zonder enige juridische ervaring.” Peene zag afgelopen zomer de vergunning uithangen. “Dit toont aan dat actie voeren loont. Beeld je in dat de buurt niet opstand was gekomen. Dan was het bosje nu misschien al gekapt. Uiteraard is hier de enige juiste beslissing gemaakt, maar dit zéér goed nieuws.”