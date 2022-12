Stephanie (36) en Pedro (35) genieten van kerstlunch in Gents hotel: “Sparen was in 2022 géén optie”

GentIn het NH Hotel in hartje Gent hebben zo’n honderd kansarme kinderen samen met hun ouders genoten van een kerstlunch. Want vergeet niet: ook vandaag leven nog steeds 42.000 Gentenaars in armoede. “Elk jaar besef ik hoe geprivilegieerd ik ben”, zegt vrijwilliger Tony Martens.

In Vlaanderen groeit één op de tien kinderen op in armoede. In Gent loopt dat cijfer zelfs op tot één op de vijf. Een ontstellend aantal, en toch blijven de verhalen onderbelicht. Maar zaterdag kregen ze in het NH Hotel, tegenover het Gentse stadhuis, de cijfers een gezicht.

Een honderdtal kansarme kinderen mocht er samen met hun ouders genieten van een kerstlunch. Ook wij mochten mee aan tafel schuiven, op één voorwaarde. “De kinderen mogen niet herkenbaar in beeld”, zegt organisator Guy Reynebeau. “Het is helaas een realiteit dat er nog steeds een enorm stigma heerst rond armoede.”

Ook goochelaar Gekke Jorre kwam langs.

"Elk jaar besef ik hoe geprivilegieerd ik ben dat ik niet in armoede moet leven", zegt vrijwilliger Tony Martens.

‘Chique bedoening’

Wie wel kan praten, zijn Stephanie (36) en haar man Pedro (35). Het koppel van de Muide is samen met hun twee kinderen van zeven en vier jaar oud afgezakt naar het hotel. Goochelaar Gekke Jorre komt langs, er is een kinderdisco en de Kerstman deelt cadeaus uit, gesponsord door serviceclub Kiwanis, CAW Artevelde en Opperdekenij Gent.

“Het is hier echt een chique bedoening”, glundert Stephanie. “Mijn oudste, onze dochter, begrijpt stilaan wat armoede is, maar ik praat er met haar niet over. Onlangs kwam ze van school met een schrijnend verhaal. Eén van haar vriendjes kwam zonder boterhammen naar school. En ze had de hare dan maar gedeeld.”

Pedro leeft van een invaliditeitsuitkering, Stephanie werkt in de kringloopwinkel aan de Vlaamse Kaai. “Er is net genoeg om rond te komen, maar sparen zit er niet in. Straks doen we nog een toertje op de kerstmarkt. Daarna gaan we terug naar huis.”

“Onder onze kerstboom liggen er nog twee pakjes voor mijn kinderen", gaat Stephanie verder. “Ik heb hen nieuwe kleren gekocht en die ingepakt. Ik hoop dat ze er tevreden mee zijn. Maar meer kon er dit jaar niet af. De energieprijzen de lucht in schieten en ook eten wordt duurder. Hopelijk gaat dat in 2023 wat gaan liggen. Ik wil niet die mama zijn die haar kinderen zonder eten naar school stuurt.”

Werkende armen

Voor de vrijwilligers die deze dag mogelijk maken, is de kerstlunch een reality check. “Hier merk ik wat werkende armen zijn”, zegt Guy Reynebeau. “We organiseren dit nu voor het dertiende jaar op rij. Toen we ermee starten, kwamen er vooral Gentenaars met een uitkering langs. Nu zien we steeds meer mensen met een job.”

Ook de afgelopen twee jaar -tijdens de coronaperiode- deelde de organisatie tijdens kerstcadeaus uit. Een gezamenlijk etentje zat er toen niet in. “Ik ben blij dat ik nu opnieuw een praatje kan slaan", zegt vrijwilliger Tony Martens. “Elk jaar besef ik hoe geprivilegieerd ik ben dat ik niet in armoede moet leven.”

Nog op zoek naar een goede daad voor het nieuwe jaar? Schrijf dan bijvoorbeeld over voor VZW De Sloep, een van de vele armoedeorganisaties in Gent. Giften via de Koning Boudewijnstichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 euro. Het rekeningnummer is BE10 0000 0000 0404, vergeet de structurele mededeling 016/1790/00014 niet.

