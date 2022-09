Step met zadel kost man 800 euro boete: “Je hebt voor dit voertuig wel degelijk papieren nodig”

Zijn raadsvrouw vroeg om mild te zijn omdat een misverstand aan de basis ligt van zijn verschijning in de rechtbank. “Er is in deze echt wel sprake van onwetendheid. Omdat mijn cliënt er zeker van wilde zijn dat hij in regel was, belde hij zelfs nog naar Stad Gent om te vragen of hij met het voertuig mocht rijden zonder verzekering. Daar vertelden ze hem dat dit geen probleem was zolang zijn rijwiel niet sneller dan 25 km/u ging. Hij dacht dat het onder dezelfde regels viel als iemand met een step en handelde te goeder trouw”, zo sprak zijn advocate.