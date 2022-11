Stenen cirkel in gras naast de Stadshal herinnert aan samenhorigheid in coronaperiode

Het momument is een stenen cirkel met het het opschrift ‘We zullen doorgaan tot we samen zijn’, van Ramses Shaffy. Het kunstwerk is van de hand van de Gentse ‘letterkapper’ Filip Martin. Met toespraken van burgemeester Mathias De Clercq en de voorzitter van de gemeenteraad Christophe Peeters en met een muzikaal intermezzo van Mich Walschaerts, de nieuwe stadscomponiste Laura Rosseel én de stadsbeiaardier Kenneth Theunissen, werd de cirkel ingehuldigd. Hij ligt in de green, het grasveld naast de Stadshal, tegenover de Fontein der Geknielden. De solidariteit en samenhorigheid van Gent in de twee coronajaren werd in de verf gezet. “De coronaperiode is voor iedereen bijzonder zwaar geweest, maar zonder de mensen die we vanavond huldigen zou het onmogelijk zijn geweest”, klonk het.