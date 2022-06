Stelende ramenwasser krijgt 18 maanden gevangenisstraf

De ramenwasser uit Gent was aan het werk bij een cliënt en kreeg tijdens zijn werkzaamheden een mooi horloge in het vizier. Hij wist meteen dat het om een duur exemplaar ging, twijfelde niet en graaide het uurwerk mee. Het slachtoffer had het uurwerk, een 18-karaatshorloge ter waarde van 119.000 euro, cadeau gekregen van enkele vrienden en familie voor haar veertigste verjaardag. De ramenwasser, die al een rijk gevuld strafblad heeft, werd later opgepakt en woensdagmorgen veroordeeld tot 18 maanden gevangenisstraf, waarvan 12 maanden met uitstel. Hij moet ook een boete betalen van 100 euro.

Heling

Omdat de jongeman zelf weinig afwist van horloges, schakelde hij een kennis in. Hij vertelde hem dat hij het horloge van een grootouder had gekregen en wilde verkopen. Deze kennis schakelde op zijn buurt ook iemand anders in. Uiteindelijk raakten vier personen betrokken bij de verkoop van het horloge. Het horloge raakte verkocht voor ‘maar’ 7.500 euro. De drie laatste beklaagden, die verdacht worden van heling, beweren echter dat zij niet op de hoogte waren van het feit dat het uurwerk gestolen was. De rechter geloofde niet dat ze niet wisten dat het horloge gestolen was en sprak voor de helers werk- en gevangenisstraffen met uitstel uit.

119.000 euro

De prijs van het horloge werd door de slachtoffers op 119.000 euro beraamd. Volgens de rechter is er echter onvoldoende bewijs dat het horloge zo duur is aangekocht aangezien er nergens een aankoopbewijs bestaat. Het horloge werd beraamd op 35.000 euro en dit is het bedrag dat de mannen moeten terugbetalen aan de vrouw. De veroordeelde mannen moeten daarbovenop nog een morele schadevergoeding van 1.500 euro betalen.

