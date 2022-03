Stelend koppel probeert Tommy Hilfiger-winkel uit te wandelen met flink gevulde dieventas: man (35) krijgt één jaar cel, vrouw straf met uitstel

“Het was de eerste en enige keer dat we zoiets deden. Mijn moeder was gestorven in Roemenië en we hadden geen geld om tickets te kopen om terug te gaan”, getuigde de vrouw in de rechtbank. De rechter geloofde echter niet veel van het verhaal. “Voor mensen die nog nooit zoiets gedaan hebben ging het er toch professioneel aan toe. Jullie hadden zelfs een zelfgemaakte dievenzak bij.” Die hadden ze zogezegd gekocht van iemand op straat.