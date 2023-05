Stekjesbib in Oostakker heeft te kampen met oneerlijke bezoekers: “Dergelijke warme initiatieven worden niet meer gewaardeerd”

Het moest een prachtig initiatief worden dat uitgaat van de eerlijkheid van de gebruikers, maar dat laatste blijkt nu ver zoek. De ‘Groene gelukjes-stekjesbib’ in Oostakker bestaat drie jaar en nooit werden meer plantenstekjes gestolen. Het opzet is nochtans simpel: in een open kast kunnen bezoekers stekjes of plantjes achterlaten en ruilen met andere stekjes.