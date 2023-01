Steeds meer ongewenste graffiti in centrum van Gent

Gent Urbanus en Jacques Vermeire eindigen wereldreis met comedyshow in Gent

Over een week is het zover, dan staan Urbanus en Jacques Vermeire voor het eerst samen op een podium. Hun show in Gent is het sluitstuk van een wereldreis die ze de afgelopen maanden ondernamen in het kader van een nieuw televisieprogramma.

16:32