Steeds meer krakers verlaten Bernadettewijk op eigen houtje: “Geweld lost niks op”

GentKomt het nog tot een harde confrontatie tussen krakers en politie in de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg? 190 sociale woningen gaan er binnenkort tegen de grond. In principe mag eigenaar WoninGent sinds dinsdag iedereen buitenzetten. Maar voorlopig krijgen de krakers nog even respijt.

Officieel heeft WoninGent de sleutels in handen. Sinds dinsdag mag de sociale woonmaatschappij de krakers uit de huisjes in de Bernadettewijk in Sint-Amandsberg zetten. Dat kan in theorie met deurwaarders en groot politievertoon, maar zo’n vaart lijkt het voorlopig niet te lopen. Van de naar schatting 200 krakers die er maandenlang verbleven zijn er nog slechts een vijftigtal achtergebleven.

Wat opvalt is dat vooral de ‘politieke krakers’ de woningen verlieten of aan het verlaten zijn. In de huizen die nu nog zijn bewoond, zijn voornamelijk Oost-Europese families te zien. “Veel omwonden hebben moeite met de krakers”, zegt Martine Westerlinck (64) die vlakbij woont. Ze is speciaal vroeg opgestaan om de uithuiszetting gade te slaan, maar voorlopig is het er rustig. “We moeten beseffen dat iedereen een thuis nodig heeft”, vindt Martine. “Die krakers wonen hier niet voor hun plezier. Gent is stilaan onbetaalbaar geworden.”

"We moeten beseffen dat iedereen een thuis nodig heeft", zegt Martine Westerlinck (64) die vlakbij woont.

"Deze wijk had blok per blok moeten aangepakt worden", vindt kraker Paul Serruys (28).

“Er wonen hier heel wat daklozen of sociaal kwetsbaren”, beaamt kraker Paul Serruys (28) die al sinds juli vorig jaar in Bernadette vertoeft. “Hen helpen we in hun zoektocht naar een nieuwe thuis. Voor ons is dit een stressvolle periode. Amper acht dagen geleden kregen we te horen dat we moesten vertrekken. Op zo'n korte tijd iets nieuws zoeken, is niet evident.”

Een harde confrontatie met de ordediensten willen de krakers niet, aldus Serruys. “Geweld lost niks op”, zegt hij nuchter. “Maar we moeten ons statement duidelijk maken. Deze wijk had blok per blok moeten aangepakt worden. Zo had iedereen hier tijdens de werken kunnen blijven wonen. Nu wordt alles in één keer gesloopt. Ze rukken de gemeenschap uit elkaar.”

Tijdens de sloop zal er ook wat opruimwerk zijn in de Bernadettewijk.

Tijdens de sloop zal er ook wat opruimwerk zijn in de Bernadettewijk.

Nieuwbouw tegen 2029

De Bernadettewijk telt in totaal 190 woningen. Die worden allemaal gesloopt en vervangen door een 250-tal nieuwbouwwoningen. “Een exacte timing voor de sloop is er niet", zegt Marc Heughebaert, voorzitter van WoninGent. “We hebben de aannemer gevraagd om zo snel mogelijk te starten.”

De sloop zal zo’n negen maanden in beslag nemen. De bouw van de woningen start echter pas in het najaar van 2025. Tegen midden 2029 moeten de nieuwe huizen dan klaar zijn. In de periode dat het terrein braak ligt, zoekt WoninGent samen met de Stad Gent naar een tijdelijke invulling.

Of -en wanneer- de sociale huisvestingmaatschappij politie zal inschakelen, wil Heughebaert niet kwijt. “Dat is een interne aangelegenheid. Iedereen wist dat augustus de einddatum was. Ik hoop uiteraard dat iedereen vrijwillig vertrekt. Wij zoeken geen confrontatie.”

